Владимир Путин упразднил Россвязь и Роспечать

На официальном сайте Кремля появился указ об упразднении Федерального агентства связи и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Соответствующий документ подписал Президент России Владимир Путин.

Исходя из опубликованного положения известно, что функции упраздненных агентств теперь возложены на Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В связи с этим ведомство становится правопреемником Россвязи и Роспечати. На этот процесс в правительстве отвели полгода. Также министерству необходимо определить новую численность госслужащих.

Отмечается, что такое решение призвано сократить административные барьеры и оптимизировать полномочия федеральных органов исполнительной власти.