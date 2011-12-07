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Владимир Путин упразднил Россвязь и Роспечать

Президент России подписал соответствующий указ.

На официальном сайте Кремля появился указ об упразднении Федерального агентства связи и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Соответствующий документ подписал Президент России Владимир Путин.

Исходя из опубликованного положения известно, что функции упраздненных агентств теперь возложены на Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В связи с этим ведомство становится правопреемником Россвязи и Роспечати.  На этот процесс в правительстве отвели полгода. Также министерству необходимо определить новую численность госслужащих.

Отмечается, что такое решение призвано сократить административные барьеры и оптимизировать полномочия федеральных органов исполнительной власти. 

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