Если рядом с домом антенна сотовой связи

На вопрос читательницы отвечают специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ:- Для измерения уровня электромагнитного излучения от внутренних источников в квартире (персонального компьютера, микроволновой печи и других) заявитель может обратиться в любую аккредитованную лабораторию. Если заявителя беспокоит воздействие внешних источников электромагнитного излучения, например, расположенная рядом антенна сотовой связи, то он вправе направить обращение в Управление Роспотребнадзора по РТ.Подать обращение можно в электронном виде на сайтах управления www.16.rospotrebnadzor.ru (в разделе «Прием обращений граждан») и www.rpn.tatar.ru (в разделе «Интернет-приемная»). Обращения граждан могут быть также направлены почтовым отправлением по адресу: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, 30, либо лично в общественную приемную управления (понедельник, вторник, среда, четверг - с 9.00 до 18.00; пятница - с 9.00 до 16.45; обеденный перерыв - с 12.00 до 12.45), либо в территориальные отделы управления для жителей республики (адреса на сайтах управления).