С четверга начнется патрулирование татарстанских лесов

Сегодня в татарстанских лесничествах начинается межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Ель». Мобильные группы в составе сотрудников лесничеств и полицейских выйдут на патрулирование лесов с целью пресечения незаконной вырубки деревьев. Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тыс. рублей, на должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц – от 200 до 300 тыс. рублей, напоминает пресс-служба Минлесхоза РТ.