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В Казани открылось амбулаторно-поликлиническое подразделение Университетской клиники КФУ

Объект посетил Президент РТ Рустам Минниханов.
В Казани после капитального ремонта открылось амбулаторно-поликлиническое подразделение Университетской клиники КФУ, сообщает пресс-служба ВУЗа. Ремонт пятиэтажного здания, площадью более 6000 кв. метров, велся с 2016 года. В среду поликлинику осмотрел Президент РТ Рустам Минниханов. На базе поликлиники имеется центр эндоскопической помощи «Эндос», оказывающий полный спектр эндоскопических лечебно-диагностических исследований. Всего на реконструкцию было потрачено более 260 млн рублей.
КВ
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