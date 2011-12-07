В Казани открылось амбулаторно-поликлиническое подразделение Университетской клиники КФУ

В Казани после капитального ремонта открылось амбулаторно-поликлиническое подразделение Университетской клиники КФУ, сообщает пресс-служба ВУЗа. Ремонт пятиэтажного здания, площадью более 6000 кв. метров, велся с 2016 года. В среду поликлинику осмотрел Президент РТ Рустам Минниханов. На базе поликлиники имеется центр эндоскопической помощи «Эндос», оказывающий полный спектр эндоскопических лечебно-диагностических исследований. Всего на реконструкцию было потрачено более 260 млн рублей.