81-летний житель Казани вступил в законный брак

Его невестой стала 77-летняя жительница столицы Татарстана. Они стали самой почтенной парой, расписавшиеся в 2018 году в ЗАГСе Казани. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии. Всего в прошлом году вступили в законный брак почти 10,5 тысяч пар. Развелись чуть более 4,7 тысяч супружеских пар.