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81-летний житель Казани вступил в законный брак

81-летний житель Казани вступил в законный брак
Его невестой стала 77-летняя жительница столицы Татарстана. Они стали самой почтенной парой, расписавшиеся в 2018 году в ЗАГСе Казани. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии. Всего в прошлом году вступили в законный брак почти 10,5 тысяч пар. Развелись чуть более 4,7 тысяч супружеских пар.
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