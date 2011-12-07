В 2018 году в Казани в 7 семьях родились тройняшки

В прошлом году в казанских роддомах появились на свет свыше 21 тысячи малышей. Из них почти 11 тысяч мальчики, - чуть более 10 тысяч новорожденных – девочки. В 305 семьях родились двойняшки, в 7 – тройняшки. По-прежнему популярны среди новоявленных родителей такие мужские имена как Амир, Тимур, Карим и женские имена София, Ясмина, Амина. Среди редких - Аарон, Лазарь, Томислав, Польза, Севара, Галиябану, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.