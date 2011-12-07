В Нижнекамске обнаружена несанкционированная свалка снега

Инспекторы Закамского ТУ Минэкологии РТ обнаружили снежный навал в Нижнекамске. Было установлено, что его виновник – производственная база. Вместо того, чтобы вывозить снег, его выталкивали с территории базы за ворота. Так снегом была завалена площадь в 20 кв. метров. Объем снежной свалки составил 75 кубических метров. В отношении нарушителя будет составлен административный протокол по ст.8.2 КоАП РФ. Более того, инспекторы взяли пробы снега для определения класса опасности, сообщает пресс-служба МЭПР РТ.