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В Нижнекамске обнаружена несанкционированная свалка снега

Снег вывезли с территории производственной базы.
Инспекторы Закамского ТУ Минэкологии РТ обнаружили снежный навал в Нижнекамске. Было установлено, что его виновник – производственная база. Вместо того, чтобы вывозить снег, его выталкивали с территории базы за ворота. Так снегом была завалена площадь в 20 кв. метров. Объем снежной свалки составил 75 кубических метров. В отношении нарушителя будет составлен административный протокол по ст.8.2 КоАП РФ. Более того, инспекторы взяли пробы снега для определения класса опасности, сообщает пресс-служба МЭПР РТ.
КВ
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