Калифорнийский разработчик предложил создать язык программирования на татарском

Разработчик из штатов планирует создать язык программирования на татарском языке. Об этом в интервью с ИА «Татар-информ» сообщил американский программист Надир Багавеев.

«Хочу создать язык программирования с татарской лексикой. Татарский язык — язык команд и хорошо подходит для роботов», — заявил Багавеев.

По словам инженера, каждая операционная система или язык программирования для мозга сравнима с любым другим языком. Дома, в Калифорнии, он также общается с семьей на татарском, так как считает, что не разговаривая там на нем, пропадет целый образ мышления.

Сам Багавеев выходец из Казани. Сейчас он руководит конструкторской фирмой Bagaveev Corporation, которая занимается проектированием и созданием ракет с 2013 года.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Путин одобрил идею создания суперкомпьютера в Казани.