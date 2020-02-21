Минниханов: Суды должны гарантировать исполнение родителями своих обязанностей

Президент Татарстана попросил суды обратить особое внимание на дела о взыскании алиментов на содержание детей. Об этом он заявил на ХIV отчетной конференции судей РТ, сообщает ИА «Татр-Информ».

«Нужно обратить внимание на воспитание детей, особенно в неполных семьях», — подчеркнул Минниханов.

По его словам, суды должны гарантировать исполнение родителями своих обязанностей, а в республике вопрос о взыскании алиментов все еще остается открытым.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Путин назначил новых судей на посты в Татарстане.