Полмиллиона дел в РТ рассматриваются в мировых судах

Почти полмиллиона дел в нашей республике рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства — в мировых судах.

Такие статистические данные прозвучали в ходе работы внеочередной XIV конференции судей Республики Татарстан, состоявшейся в «Корстоне».

Причем наблюдается знаковая тенденция: за решением споров татарстанцы все чаще обращаются именно к мировым судьям. По итогам 2019 года у судей этого производства зафиксировано значительное увеличение количества дел по личным спорам между собой жителей Татарстана.

Так, например, по спорам договора аренды земельных участков число дел увеличилось в 6 раз! Количество споров о взыскании страховых выплат увеличилось в 4 раза. По имущественным спорам членов кооперативов, некоммерческих обществ — в 3 раза, о компенсации морального вреда — в 2 раза.

А вот социальная напряженность волнует татарстанцев, наоборот, все меньше и меньше. Количество рассмотренных дел по социальным спорам уменьшилось в 6 раз. Нарушения природоохранного законодательства тоже как-то стали в одночасье меньше интересовать жителей республики — число спорщиков в этой сфере тоже уменьшилось заметно — в 4 раза. Правда, автомобилистов, возможно, порадует вот какой факт: число дел по спорам по договорам ОСАГО и КАСКО уменьшилось в 2 раза.

Также «Казанские ведомости» сообщали, что Путин назначил новых судей на посты в Татарстане.