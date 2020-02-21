Стало известно, за что в Татарстане чаще всего сажают

По итогам 2019 года в Республике Татарстан наибольшее количество лиц осуждено за совершение краж — это 24% от общего числа. На втором месте — незаконные действия с наркотическими средствами — 11%. Третье место заняли нарушители правил безопасности движения транспорта — 10%.

Такая статистика прозвучала в ходе работы внеочередной XIV конференции судей РТ, состоявшейся в «Корстоне».

«Имеется тенденция к увеличению количества дел по следующим видам преступлений: дача взятки — в 2,5 раза, преступления экстремистской направленности — в 1,5 раза. Уменьшилось количество дел по таким преступлениям, как: изнасилование — в 2 раза, заведомо ложное сообщение об акте терроризма — в 2 раза, экологические преступления — в 1,5 раза», — такие данные привел Председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов в своем отчетном докладе на состоявшемся судейском форуме.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане в прошлом году оправдано всего 38 человек.