Верховный суд РТ: каждое третье преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения

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В 2019 году в Татарстане каждое третье преступление совершено лицами в состоянии алкогольного опьянения. Такие данные привел председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов на отчетной конференции судей РТ.
«38% осужденных в прошлом году имели судимости, 12% преступлений было совершено женщинами», — уточнил Гилазов.
Кроме того, докладчик отметил, что всего в прошлом году вынесено 13 тысяч приговоров. Большая часть из них за кражи. В места лишения свободы отправилась четверть от общего числа осужденных.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане мужчина нанес побои своей сестре.