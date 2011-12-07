В Союзе журналистов РТ состоялись «Агзамовские чтения»

В Союзе журналистов Татарстана прошла международная научно-практическая конференция «Агзамовские чтения». Мероприятие приурочено памяти первого декана факультета журналистики Казанского университета Флорида Агзамова.

Организаторами мероприятия выступили Союз журналистов РТ и Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета.

Конференцию открыл заведующий кафедрой национальных и глобальных медиа ВШЖиМК КФУ Васил Гарифуллин. Он отметил, что сегодняшняя конференция проходит в Международный день родного языка. Также он рассказал о жизни и работе наставника многих поколений журналистов Татарстана и Поволжья.

В рамках программы участники пленарного заседания конференции прослушали работы по следующим темам: «Вызовы и перспективы мультимедийного мира», «Традиционные и новые медиа в системе национальных СМИ: состояние и векторы развития», «Культурно-нравственные ориентиры современного информационного пространства»; а также «Журналистская наука и практика: традиции и достижения Казанской школы журналистики (посвящается памяти профессора А.А.Роот)».