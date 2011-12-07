Крупный астероид летит к Земле

Астероид EA2 пролетит завтра, 22 марта, на расстоянии около 305 тысяч километров от нашей планеты, сообщил Центр изучения околоземных объектов НАСА. Скорость движения потенциально опасного космического тела составляет около 5 километров в секунду, а его диаметр в поперечнике - от 18 до 40 метров.О том, насколько велика опасность падения астероида на Землю и что предпринимают ученые, чтобы противостоять угрозам из космоса, рассказал профессор Института физики Казанского федерального университета, директор Астрономической обсерватории имени В.П.Энгельгардта Юрий Нефедьев.«Траектория астероида EA2 известна, нет сомнений в том, что он 22 марта 2019 года пролетит мимо нашей планеты, - успокоил ученый. - Но если бы железный или каменный астероид такого размера рухнул на Землю, то это, безусловно, привело бы к большим разрушениям. При падении на сушу он мог бы уничтожить целый город. Впрочем, суша составляет всего 29,2% от всей поверхности земного шара, а потому вероятность того, что он упадет в воду, гораздо выше. В результате падения достаточно крупного »гостя из космоса« в море или океан может возникнуть цунами, и тогда пострадают прибрежные города».Как отметил Юрий Анатольевич, астероиды и метеороиты достаточно часто сближаются с Землей и объекты сравнительно небольшого размера постоянно на нее падают. Но обычно к серьезным катастрофам это не приводит. Что касается Челябинского метеорита, который взорвался на высоте около 30 километров над Уральским регионом России 15 февраля 2013 года, то, по мнению профессора КФУ, взрыв подобного ледяного объекта над городом - большая редкость.Тем не менее, астероидную опасность преуменьшать не стоит. Рано или поздно произойдет столкновение большого астероида или кометы с Землей, уверен Юрий Нефедьев. Такие события в истории планеты случались не раз, о чем свидетельствуют гигантские кратеры на ее поверхности.«Биологическая жизнь в той форме, в которой она сейчас существует на нашей планете, исчезнет, если о Землю ударится железное или каменное космическое тело диаметром более 10 километров. Соответственно задача человечества - найти варианты спасения от таких »пришельцев«. На сегодняшний день технических возможностей борьбы с такими ударниками нет. Мы можем только констатировать приближающую угрозу», - говорит Юрий Нефедьев.Одни ученые предлагают взрывать опасные для Земли астероиды, но при этом необходимо помнить, что осколки, на которые разлетится тот или иной астероид, могут гораздо больше навредить нашей планете, чем он сам. Другие работают над проблемой отклонения траектории опасных космических тел. Третьи, наоборот, разрабатывают методы транспортировки к Земле малых небесных тел с целью получения от них полезных ископаемых, этим занимается сейчас и аспирант КФУ Алексей Андреев совместно с учеными ГАИШ МГУ. Об этом сообщил нам Юрий Нефедьев, добавив, что пока это все только теорииВ 2019 году Госкорпорация «Роскосмос» совместно с Российской академией наук приступила к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса. В ней речь идет о защите Земли от комет, астероидов и космического мусора. Стоит отметить, что астрономы Казанского федерального университета имеют опыт участия в международных программах по созданию банка данных потенциально опасных астероидов, и он, скорее всего, будет востребован в рамках данной национальной программы.Что касается космического мусора, то существуют каталоги наиболее крупных объектов, засоряющих околоземное пространство. По словам Юрия Нефедьева, «борьба» с ним на этом заканчивается. Такой мусор очень опасен тем, что может повредить обшивку космического корабля. В рамках российской программы ученые собираются выяснить, как отслеживать и ликвидировать обломки ракет, спутников и прочий «металлолом», вращающийся на орбите нашей планеты. Юрий Нефедьев, отметил, что ситуация с космическим мусором все время ухудшается, и может наступить тот день, когда с Земли в космос на космическом аппарате вылететь будет невозможно.Широкий круг проблем, связанных с космическими угрозами, ученые из разных стран собираются обсудить на XI Международной конференции «Околоземная астрономия и космическое наследие», которая пройдет в КФУ 30 сентября - 4 октября. Она посвящена 100-летию Международного астрономического союза и 225-летию профессора И.М.Симонова, ректора КФУ и одного из первооткрывателей Антарктиды. Организаторами научного форума являются Институт астрономии РАН, Казанский федеральный университет, Российская академия наук и Академия наук Республики Татарстан.