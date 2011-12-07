Протекает крыша: последствия зависят от ваших действий

Однажды с Фроловыми, проживающими по адресу: г. Казань, ул. Восстания, д. 42, случилась большая неприятность: их квартиру затопило. В то время как наши герои пребывали на отдыхе, проходил капитальный ремонт дома: обычной четырехэтажки на сто квартир. Красили стены, балконы, обустроили козырьки над входами в подъезды и лоджиями. И, конечно же, меняли кровлю на крыше. Обитатели «сталинки» ликовали:- Давно пора! Лет 30 уже трубы служат. Наружные стены облупились, а в подъезд войти страшно: грязь и разбитые лестничные ступени.Но только рано радовались владельцы недвижимости. Внезапно случились обильные летние дожди. И пока каркас крыши оставался «голым», вода беспрепятственно проникала во внутренние помещения строения.Когда отдохнувшие и посвежевшие Фроловы вернулись в родные стены, их глазам открылась довольно грустная картина: провисающие под тяжестью воды навесные потолки, пятнистые обои и разводы краски. Глава семьи, Николай Николаевич, схватился за сердце:- Как быть-то теперь? Только недавно ведь ремонт сделали!Любовь Павловна, жена обессилевшего от отчаяния мужчины, проглотила тройную порцию успокоительного средства и щедро угостила лекарствами благоверного. Супружеская чета лишилась покоя.Повезло в одном - соседи снизу избежали затопления. Произошло это благодаря тому, что подвесные потолки наших героев были изготовлены из качественного и добротного материала. Установщик обещал, что покрытие способно удержать до 100 литров жидкости на квадратный метр покрытия. Не обманул. Прочим жильцам нижних этажей повезло меньше: вода добралась до их жилища, имуществу был нанесен ущерб.Теперь каждое рабочее утро Фроловых начиналось с написания жалобы в управляющую компанию. Ежедневно в течение полугода пострадавшая от недобросовестности коммунальщиков семья напоминала о своей проблеме через интернет-приемную. Любовь Павловна постоянно плакала, Николая Николаевича мучила бессонница.Кроме наших героев, поиском справедливости занялась еще одна семья, ставшая жертвой потопа. В конце концов управляющая компания помогла с восстановительным ремонтом жилища: закупила необходимые строительные материалы, прислала бригаду рабочих. Трудились мастера под неусыпным контролем главы семейства: Николай Николаевич давал советы и указания.Исключительно важным является тот факт, что помощь в выполнении ремонтно-восстановительных работ получили лишь те, кто составлял жалобы и предъявлял претензии к коммунальщикам. Остальные владельцы затопленных квартир вынуждены были рассчитывать лишь на собственные силы. Ни один человек их проблемой не обеспокоился.Герои данной истории до сих пор вспоминают о происшествии с содроганием:- Сколько нервов нам это стоило! Какими упорными и настойчивыми пришлось быть!К сожалению, никто не застрахован от потопа в квартире. Если коммунальщики вовремя не сбросят с крыши снег или безответственно отнесутся к капитальному ремонту дома, беда может постучаться и в ваши двери…За комментарием «КВ» обратились к эксперту по правовым вопросам Елене Федотовой. Итак, произошел залив квартиры.Если затопили вас, следует:- Вызвать представителя из управляющей компании или ТСЖ, оформить акт залива. Проследить, чтобы в акте были указаны все вещи и помещения, пострадавшие от происшествия. Сделать фото и снять видео, выставив дату, на которых видно, что и как пострадало от залива.- Заказать экспертизу стоимости восстановительного ремонта для расчета убытков. При поиске компании обратить внимание на квалификацию специалистов, их дипломы и узнать, были ли им предъявлены иски в суде по подобным спорам. Посмотреть решения судов с их участием.- В зависимости от того, кто является причиной залива, - соседи, ТСЖ или управляющая компания, необходимо подготовить доказательную базу и обратиться в суд.Когда заливаете вы, необходимо:- Оценить причину залива квартиры. Возможно, происшествие произошло не по вашей вине: например, лопнула батарея, установленная управляющей компанией во время капитального ремонта. Можно заказать экспертизу для определения причины залива.- В случае, когда залив квартиры произошел не по вашей вине, в суде вы сможете взыскать стоимость восстановительного ремонта с виновника залива, а также все судебные расходы, компенсацию морального вреда и штраф (согласно закону о защите прав потребителей).- Если заливаете вы, и происшествие случилось по вашей вине, то необходимо минимизировать ущерб: остановить и собрать воду, помочь соседям убрать следы залива. Обязательно постарайтесь найти общий язык с соседями и заключите письменное соглашение, в котором укажите следующее: 1. Стороны договорились, что стоимость компенсации составит нн-ую сумму; 2. Пострадавшая сторона (после оплаты компенсации) никаких претензий, в том числе материальных, по заливу не имеет.