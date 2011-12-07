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В Татарстане началась единая идентификация крупного рогатого скота

Животному будет присвоен уникальный номер, зарегистрированный в единой информационной системе.

В Арском и Балтасинском районах Татарстана началась единая идентификация поголовья крупного рогатого скота.

«С 2021 года в России вводится единая идентификация поголовья КРС, в 21 регионе весь крупный рогатый скот уже проидентифицирован. В эти дни начинается внедрение единой идентификации и в Татарстане», — уточняется в сообщении ведомства.

В рамках идентификации каждому животному будет присвоен свой уникальный номер, записанный на бирке или чипе, он будет зарегистрирован в единой информационной системе. Окончательная регистрация будет производиться районной ветслужбой. «При этом собственник животного может посмотреть свое поголовье и всю историю ветеринарных мероприятий по конкретному животному в электронной базе», — уточнили в ведомстве.

Без данного номера животное не сможет попасть на убой и на прилавок, также это не позволит выбраковать животное. По регистрационному номеру покупатель сможет ознакомиться со всеми данными по животному и историей ветеринарных мероприятий. 

КВ
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