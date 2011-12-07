Fintech стартапы приглашаются на онлайн питч-сессию

Питч-сессия проектов Fintech – первое событие всероссийского ИТ-марафона Digital Superhero по поиску и поддержке перспективных российских ИТ-команд.

Мероприятие пройдет в формате онлайн 27 мая 2021 года.

Анкету на участие можно заполнить на сайте мероприятия до 23 мая.

К участию приглашаются стартап-проекты по направлениям:

1. Устойчивое развитие (ESG*):

• Достижение ключевых показателей эффективности в области устойчивого развития (SD-KPI 2016-2021);

• Упрощение сбора и систематизации информации для формирования отчета об устойчивом развитии;

• Банковские продукты в сфере устойчивого развития.

2. Research Tools:

• User Experience — улучшение опыта пользователей цифровых каналов банка;

• Customer experience — улучшение опыта взаимодействия с сервисами банка;

• Prospect experience — улучшение опыта взаимодействия потенциальных клиентов банка;

• Human Experience — оценка влияния банка на качество жизни жителей Республики Татарстан и РФ.

3. RiskTech:

• Автоматическая оценка ИЖС

• Дообогащение клиентских данных для задач скоринга;

• Сегментация клиентов для лучшего предложения на основе дообогащенных данных.

Подробнее с требованиями к решениям по каждому из направлений можно ознакомиться на сайте мероприятия: https://dshkazan.ru/fintech

К участию в мероприятии приглашаются команды, которые имеют работающий продукт и сформированную команду.

Лучшие по итогам проведенных пилотных внедрений команды смогут принять участие в DemoDay форума Kazan Digital Week 2021 в сентябре 2021, где посоревнуются за главный приз – 300 000 рублей.