Fintech стартапы приглашаются на онлайн питч-сессию

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Питч-сессия проектов Fintech – первое событие всероссийского ИТ-марафона Digital Superhero по поиску и поддержке перспективных российских ИТ-команд.
Мероприятие пройдет в формате онлайн 27 мая 2021 года.
Анкету на участие можно заполнить на сайте мероприятия до 23 мая.
К участию приглашаются стартап-проекты по направлениям:
1. Устойчивое развитие (ESG*):
• Достижение ключевых показателей эффективности в области устойчивого развития (SD-KPI 2016-2021);
• Упрощение сбора и систематизации информации для формирования отчета об устойчивом развитии;
• Банковские продукты в сфере устойчивого развития.
2. Research Tools:
• User Experience — улучшение опыта пользователей цифровых каналов банка;
• Customer experience — улучшение опыта взаимодействия с сервисами банка;
• Prospect experience — улучшение опыта взаимодействия потенциальных клиентов банка;
• Human Experience — оценка влияния банка на качество жизни жителей Республики Татарстан и РФ.
3. RiskTech:
• Автоматическая оценка ИЖС
• Дообогащение клиентских данных для задач скоринга;
• Сегментация клиентов для лучшего предложения на основе дообогащенных данных.
Подробнее с требованиями к решениям по каждому из направлений можно ознакомиться на сайте мероприятия: https://dshkazan.ru/fintech
К участию в мероприятии приглашаются команды, которые имеют работающий продукт и сформированную команду.
Лучшие по итогам проведенных пилотных внедрений команды смогут принять участие в DemoDay форума Kazan Digital Week 2021 в сентябре 2021, где посоревнуются за главный приз – 300 000 рублей.