Казанцы в июне активно скупают качели, удочки, палатки и спальники

Специалисты связывают этот факт с невозможностью отправиться отдохнуть за пределы страны. Поэтому решением в данной ситуации стали походы, рыбалки и дачные вылазки. В среднем в Казани удочку можно приобрести за 1500 рублей. Кстати, надувные лодки тоже в центре внимания. С приходом летних дней они стали популярней в полтора раза. Средняя стоимость снаряжения для рыбалки, включая лодку, удочку — обходится в 45 тысяч рублей.

А вот дачники решили остановить свой взор на качелях. Втрое больше просмотров этого товара на портале — тому в подтверждение. Также растут просмотры предложений с бассейнами, гамаками, лежаками. Однако стоимость отпускного снаряжения вполне ощутимая. Качели в Казани в среднем обойдутся в 12 тысяч рублей, бассейн — в 11 тысяч. Ну и как же без гамака на даче! Сейчас его средняя цена составляет 2 тысячи рублей в столице Татарстана. По России цены чуть выше.

— Любопытно, что популярность бассейнов в разы взлетела в первую очередь в городах не с самым жарким климатом: они стали на порядок популярнее в Екатеринбурге, Тюмени и Перми — в этих городах спрос вырос более чем в 10 раз. Гамаки стали в 5 раз популярнее в Екатеринбурге и Саратове, а в Краснодаре, Омске и Казани пользователи заинтересовались приобретением качелей в 10, 8 и 7 раз соответственно, — отмечают аналитики Авито.