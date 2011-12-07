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Члены экспертного клуба «Волга» обсудят вопросы поддержки семейного благополучия на заседании 22 июня

Зрители смогут задать вопросы во время трансляции на Youtube-канале клуба «Волга».

Какие меры социальные поддержки будут предоставлены семьям в сложном положении? На что обратить внимание кандидатам в депутаты Госдумы нового созыва в своих предвыборных программах? Какой могла бы быть государственная политика в отношении заботы о семьях и детях? На эти и другие вопросы члены экспертного клуба «Волга» ответят 22 июня на заседании «Семейное благополучие: забота государства или личная ответственность?».

В заседании примут участие исполнительный директор общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов, депутат Государственной Думы Ильдар Гильмутдинов и др.

Трансляция запустится 22 июня в 14:00, присоединиться к ней можно по этой ссылке.

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