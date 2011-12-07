Кижи, калитки и белые ночи: гид по летней Карелии для казанцев

Как добраться

Если ранее поклонники северных красот в основном прокладывали маршрут до Санкт-Петербурга, чтобы оттуда отправиться в Карелию поездом или автобусом, то в этом году из Казани в Петрозаводск с мая запущен прямой рейс ЮВТ-Аэро. Он вошёл в программу субсидирования перевозок, отметил генеральный директор авиакомпании Пётр Трубаев.

«Это позволило с 3 мая запустить прямой рейс. В этом году он будет летать до 30 ноября два раза в неделю. Общее количество — 43 рейса», — рассказал Трубаев.

Отправляется рейс по понедельникам и четвергам, что даёт возможность как растянуть карельский отпуск на неделю, так и сконцентрироваться на уикэнде. В полете вы проведёте два с небольшим часа, за время которых под крыльями привычный ландшафт с распаханными кубиками полей сменится на сплошное замшевое зелёнолесье с частыми зеркалами озёр и редкими лентами дорог.

Сколько: рейс «Казань — Петрозаводск» — 5090 рублей в одну сторону.

Петрозаводск

Из Петрозаводска можно добраться до всех известных достопримечательностей этого северного края. При всей своей по местным меркам густонаселённости главный город Карелии по общероссийским меркам — небольшой, живут тут, по последним данным Википедии, около 280 тысяч. В основном малоэтажный, в июне очаровавший нас цветущей повсюду сиренью и красочными закатами и рассветами на Онежском озере, между которыми не более чем полчаса белой ночи. Проводить солнце за горизонт стоит в Петрозаводске в первую очередь. Можно сделать это на набережной, которой так гордятся местные.

Её густо усыпали произведения современного искусства, подаренные художниками со всего мира. Например, тут есть рыбы, упрямо уплывающие вдаль в розовом закатном свете, а также «Рыбаки», чем-то смахивающие на «белых ходоков» из известного сериала, застывшие в моменте забрасывания сети в Онегу.

К каждому объекту уже привязана легенда, следуя которым вы будете обязательно шептать свои желания в ухо на дереве, подлезать под конструкции, чтобы быть счастливым, а то и просто тереть некоторые их части в надежде на благополучие и здоровье.

Не обойдёте вниманием вы и ЗАГС неподалёку — очень трудно не заметить ярко-малиновый дом, где петрозаводцы скрепляют себя брачными узами. В отдалении от набережной также можно найти старый квартал с деревянными старинными домами, снова утопающими в сирени, и аккуратными палисадниками. Разместились в них различные отделы Государственного музея-заповедника «Кижи». На каждом домике — табличка, свидетельствующая, что здание это историческое. Удивительно, что район это вполне ухожен, но вот дороги к нему и внутри оставляют желать лучшего.

Но вот кафе и ресторанов вы на набережной не найдёте — власти города решили сделать её «культурным местом», читай, без еды и напитков. Поэтому над вопросами голода и другой физиологии стоит подумать перед прогулкой. Как, впрочем, и подготовиться к карельским погодным капризам: ветровка в рюкзаке даже при ярком солнце никогда не будет лишней. Запаситесь и репеллентами. Жители Карелии в шутку называют своих кровопийц брендом республики, с удовольствием лепя его на сувенирные кружки и сумки. Бренд этот летает крупный и очень настойчивый. В Карелии ему даже ставят памятники.

Кстати, о памятниках — на главной площади Петрозаводска стоит весьма примечательный. Пожалуй, это самый тепло одетый Ленин в России. Архитектор Матвей Манизер, здраво рассудив, что стоять его произведению придётся на Севере, укутал Ильича в тёплое пальто, а в руку, которая обычно сжимает кепку, вложил шапку-ушанку.

От площади Ленина с Национальным музеем тянутся улицы Карла Маркса и Фридриха Энгельса. По одной можно пройти к историческому месту — устью реки Лососинки, где по велению Петра I построили завод, который снабжал пушками русскую армию в Северную войну, позже вокруг него образовался город. А по другой — добраться до красивейшего железнодорожного вокзала с башенкой в стиле неоклассицизма с прекрасно сохранившимися интерьерами. Надо сказать, что город, кроме построек 18-19 веков в центре, неплохо сохранил и советскую архитектуру. Так, например, в Петрозаводске самый роскошный KFC в стране — он расположен в бывшем здании кинотеатра «Победа» с колоннами и звездой на фасаде.

Сколько: номер на одного в гостинице «Северная» в центре Петрозаводска — 4500 руб./сутки, стандартный номер в отеле «Онежский замок» на берегу Онежского озера — 3850 руб./сутки., эконом-номер в отеле «Центральный» — 1300 руб./сутки, койко-место в Brusnika Hostel — 618 руб./сутки.

Что попробовать

В центре стоит зайти не только в сувенирные магазины, но и обратить внимание на небольшие точки, продающие местные продукты и выпечку — там может оказаться всё значительно дешевле.

В первую очередь вам предложат калитки — карельские открытые пирожки из пресного теста с картошкой и пшенкой, словно мешочки, стянутые по краям. Происхождение названия их некоторые связывают со старорусским «калита» — денежная сумка, кошелёк, который как раз и представлял собой такой мешочек. В местных кафе можно найти вариации калиток на современный лад — например, с четырьмя видами икры поверх привычной пюрешки.

Поговаривают, что популяризировать начал калитки сам Владимир Владимирович, отведав однажды и очень похвалив это национальное блюдо. С таким пиаром, конечно, калиткам забвение не грозит, но всё же отведайте и местные рыбные пироги, особенно с форелью — можно получить настоящий гастрономический оргазм за небольшие деньги.

Кстати, саму рыбу тоже обходить вниманием не стоит. Она составляла большую часть рациона карелов, её тут много: в рыбном глаза разбегаются. Форель, судак, сиг, сиг-недоросток — ряпушка, свежая морская рыба (могут себе позволить — недалеко Белое море), и по приятным для наших татарстанских глаз ценам.

Можно прикупить и различной ягоды, которой так славится северный край. От клюквы до экзотической для нас морошки. Найти её тут можно засахаренную, вяленую, в морсах, джемах и выпечке, а также в настойках местного производства. Хотя в первую очередь отсюда везут домой самый известный бальзам на местных травах. Если вы трезвенник, тогда вам стоит присмотреться к различным чаям на тех же травах. Местные очень гордятся иван-чаем, а в составе некоторых можно даже найти олений мох ягель.

Сколько: клюква в сахарной пудре в сети «Олония» — 69 рублей, налим горячего копчения в магазине «Рыбка» — 100 руб. за тушку, порция финского супа лохиккейто с форелью и сливками в музее-ресторане «ВКарелииЕсть» — 420 руб., калитка на ржаном тесте там же — 50 руб.

Кижи

Остров Кижи — самая известная достопримечательность Карелии, заповедник деревянного зодчества, охраняемый ЮНЕСКО. Ударение карелы ставят на первый слог, поэтому правильнее произносить название острова как Ки́жи.

Самый распространенный способ добраться до него — на «Комете» или «Метеоре» от водного вокзала в Петрозаводске. Отходят теплоходы каждый час с 09.00 до 12.00. За час двадцать добираемся по глади Онежского озера, второго по величине в Европе, провожая взглядом крохотные островки, проплывающие мимо. «Метеор» несётся на скорости около 80 км/час, что особенно ощущается на палубе посередине. И сложно представить, как бывает там во время штормов, которые разыгрываются на озере осенью. Кстати, из-за погодных условий рейс могут и отменить.

Попасть на остров можно и на скоростном катере, купив экскурсию у одной из частных компаний. Представителей компаний можно найти прямо на Водном вокзале в Петрозаводске.

Если раньше музей-заповедник, напринимав туристов в высокий сезон, спокойно отдыхал зимой, то сегодня, рассказывают гиды, период его работы значительно увеличился. Отдохнув от экскурсионных групп лишь в ноябре, со становлением льда Кижи начинают зимние программы. Потому что с января по март на остров ходят небольшие суда на воздушной подушке. Как выяснилось, добраться до него можно не только озером, но и по воздуху: летают вертолёты туристических компаний. Туристов, конечно, меньше, рассказывают тут, но им доступна роскошь увидеть строения Кижи в снегу.

Кижи же летом — это сплошной блеск. Блестит Онежское озера и маковки церквей — Преображенской и Покровской. Деревянная черепица на них — лемех, с 18 века отполирована солнцем, дождями и снегом и поэтому сейчас отдаёт серебром. Звонкая, легкая и воспаряющая вверх — Преображенская церковь для летних служб. Рядом пониже да поосновательнее — церковь Покрова Богородицы для зимних: здесь были печи, а потолки не в пример ниже — для тепла. Между ними шатровая колокольня, с которой открывается вид на те самые серебристые маковки и весь остров.

Конечно, вам расскажут, что построены они без гвоздей. По легенде, некий мастер Нестор возвёл тут всё один и топором, а потом его закинул в озеро, чтобы никто такую красоту не повторил. Красоту, конечно, не повторили, но в тотальное отсутствие гвоздей верится с трудом, впрочем, экскурсоводы сами тут же себя и опровергают — гвозди были — сначала деревянные, теперь же с завершением реконструкции и металлические. Но самое интересное, что до сих пор учёные так и не нашли имён авторов этих фантастических сооружений.

Здесь вам покажут также десятки других, не менее интересных построек: крестьянские усадьбы с хозяйственными постройками, мельницы, церквушки и часовни. Все они очень живописны и фотогеничны.

Инфраструктура у острова вполне развита — есть, где закупиться сувенирами и перекусить. Так, например, в доме крестьянки Берёзкиной можно не только попробовать национальные блюда, но и при желании научиться их готовить. Присоединиться можно и к другим мастер-классам, узнав расписание на сайте. Также можно взять в аренду велосипед и объехать остров с аудиогидом или даже заказать бричку — на острове есть и конюшня.

Сколько: «Метеор» от Петрозаводска до Кижи — 3500 руб., вход в музей-заповедник с обзорной экскурсией — 600 руб. взрослый, 300 руб. для детей, студентов, пенсионеров. Посещение колокольни — 300 руб, прокат велосипеда с аудиогидом — 400 руб. Калитка в доме Берёзкиной — 80 руб., иван-чай с травами — 50 руб., магнитик с Преображенской церковью — 350 руб.

Продолжение следует.