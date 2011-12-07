Валаам, монастырская благодать и как зашхериться в Карелии: гид для казанцев

Из Казани в Петрозаводск был запущен прямой рейс ЮВТ-Аэро. В этом году он будет летать до 30 ноября два раза в неделю — по понедельникам и четвергам, что дает возможность как растянуть карельский отпуск на неделю, так и сконцентрироваться на уикэнде. Стоимость перелета на субсидированном рейсе составит 5090 рублей в одну сторону.

Первая часть гида была о Петрозаводске и острове Кижи, во второй — о монастыре на острове Валаам и шхерах.

По Ладожскому озеру

Чтобы добраться до Валаама едем из Петрозаводска в уютный городок Сортавала. Сделать это можно на поезде, который отходит раз в день с ж/д вокзала, либо на автобусах, которые отправляются по маршруту куда как чаще. Время в пути на автобусе составит около 3 часов, на поезде — более 5. И надо сказать, что время это потраченным вы считать не будете, поскольку теперь уже на земле оцените красоту зеркальной глади озер в опушке лесов, что видели с воздуха.

Дальнейший отрезок пути до Валаам придется преодолевать по Ладожскому озеру на «Метеорах» или «Кометах».

И снова перед вами раскинутся водные глади, прерываемые островками и островами из которых состоит Валаамский архипелаг. Все они скалистые, но тем не менее покрытые пейзажными лесами, выросшими буквально каким-то чудом на тонком слое плодородной почвы. Изрезанные берега вулканической породы очень напоминают норвежские фьорды, только в меньших масштабах. И название у них есть свое — шхеры. От них и пошло слово «шхериться», то есть прятаться в этих многочисленных островках, затеряться. Поди найди тут человека, особенно в осенний сезон штормов.

Кстати, все острова, изрезанные ледниками древности, объединены в национальный парк «Ладожские шхеры», ведь где как не здесь можно посмотреть на потрясающую карельскую природу — на островах 480 видов растений и больше 200 видов птиц. А еще, рассказывают местные, особые везунчики могут увидеть на шхерах и отдыхающих нерп.

Самый крупный остров архипелага и самый посещаемый — Валаам, где расположился Спасо-Преображенский монастырь. Сами служители монастыря не уверены, основан он в 11 или же в 14 веке. Монастырь долгое время как крепость отражал нападения шведов, пока в 1611 году не пал. А после в его истории были пожары, революция и оккупация, а также два периода восстановления — в правление Петра и после советской власти. Едут сюда в основном, конечно, паломники, но даже если вы далеки от такого вида туризма, побывать на Валааме определенно стоит.

Добраться до него самостоятельно довольно проблематично. Поэтому лучше сразу купить тур. Туроператоры предлагают их во множестве.

Однодневный тур обычно длится около 4 часов. В него входит стоимость «Метеора» туда и обратно, две пешеходные экскурсии по острову — маршруты у разных операторов могут быть разные, и обед в трапезной монастыря.

Кстати, РЖД запустили на Валаам мультимодальный маршрут из Петрозаводска. В одном месте покупаете билет и на поезд до Сортавалы, и на «Метеор» до архипелага. В его программу входит пешеходная экскурсия по центральной усадьбе, лекция-концерт певчих праздничного хора монастыря «Древний Валаамский распев» и обед.

Сколько: мультимодальный маршрут РЖД — около 4 тыс. рублей, 4-часовой тур от туроператора — от 4,5 тыс. до 4,8 тыс.

Валаам

Тут особая атмосфера, которую паломники называют благодатью. Величественное спокойствие северной природы, воды Ладоги и старинные постройки монастыря создают настоящие условия для цифрового детокса. Выключите телефон и просто с экскурсией неспешно пройдитесь по острову, через его сад и зайдите в Спасо-Преображенский собор, который находится на холме и просматривается почти со всех точек острова. Видно его и с озера, когда подплываешь к пристани. Слово «величественный» сооружению этому подходит как нельзя лучше. Кстати, под одной крышей здесь и колокольня, и зимняя, и летняя церкви.

Можно подняться и на смотровую площадку на горе Элеон, где открываются потрясающие виды на Ладогу с обрыва. Найти ее не сложно — есть указатели.

Экскурсовод расскажет историю монастыря и его братии, как почти замирала тут жизнь и как оживала заново, о старейшей церкви острова — Успенской и о том, что кроме монастыря по острову разбросаны 11 скитов, в которых буквально как в средние века живут иноки, что любит посещать это место Владимир Владимирович. Совсем как известные русские писатели, художники и музыканты. Так, например, бывал на Валааме уроженец Елабуги Иван Шишкин и, вдохновленный северной природой острова, привез отсюда несколько картин.

Узнаете также о том, каких, например, трудов потребовал монастырский сад. Дело в том, что взращен он, грубо говоря, на камнях. Почвы для сада было недостаточно — ее монахи привозили с других островков в течение многих лет. Не с «большой земли», уточняет гид, такая бы не подошла для хрупкого островного равновесия.

Сейчас в саду одних только яблонь около 40 сортов, а еще сливы, груши, вишня — просто райские кущи. У острова даже образовался свой микроклимат. Есть у монастыря своя ферма — там варят сыры. Их как раз можно и купить на острове в виде вкусного сувенира, или попробовать мороженое на местном молоке. А еще действует свое форелевое хозяйство.

Чтобы в свободное от экскурсии время не плутать по непривычной монастырской усадьбе, можно скачать приложение с 3D-панорамами — да, такое у Валаамского монастыря тоже есть. В нем легко найти любой объект: приложение покажет, где именно вы находитесь. Там есть подробная карта всех объектов и 3D-тур.

В монастырской трапезной, где обедают почти все паломники, приехавшие на Валаам, мы оказались между путешественниками из Мурманска и, удивительное дело, из Казани. Женщины рассказали, что всегда хотели посетить Валаамский монастырь, а тут еще и с туристическим кешбэком удалось тур купить. Добирались до Карелии автобусом — как выяснилось, есть из столицы Татарстана и автобусные туры через Санкт-Петербург. После трапезы, хоть и постной, но вкусной дамы позвали нас слушать концерт духовной музыка от хора монастыря. Летом он часто выступает в 15.00 почти ежедневно.

И более удачного удачного завершения дня диджитал-детокса было трудно придумать.

Важно: надо учесть, что на острове нет большого разнообразия точек общепита — трапезная и три кафе на пристани. В поездку лучше запастись водой. А также стоит надеть удобную обувь для передвижению по острову и запастись репеллентами.

Сколько: кусочек валаамского сыра «Монастико» — 250 руб./100 гр., магнит — 150 руб., четки — от 800.

Варианты

Приехать на Валаам можно не только на один день. Паломников тут готовы принять и на больший срок. Многодневные туры можно забронировать онлайн — через паломническую службу монастыря. На острове действует гостиница и строится еще одна, есть паломнические дома, поэтому разместиться можно будет с приемлемым комфортом. Можно остановиться и палатке на острове — но такие стоянки на Валааме разрешены в строго отведенных местах.

Можно полюбоваться Валаамом с воды, взяв в аренду лодку или катер. Найти такие экскурсии не составит труда: они есть у туроператоров, да и местные жители предлагают хотя бы на сайтах объявлений различные прогулки. Подсказка: выбирать надо тех, у кого есть лицензия на перевозку.

На лодках можно не только обогнуть весь архипелаг, но и обследовать его небольшие острова со скитами, проливы, внутренние озера и живописные бухты Валаама — Большую Никоновскую и Малую Никоновскую. Обязательная часть большинства предлагаемых водных прогулок — валаамские укрепления, построенные в финский период, которые предназначались для прикрытия линии Маннергейма со стороны Ладожского озера. В настоящее время на южной оконечности острова Валаам уцелели заброшенные доты, которые и показывают туристам. Это не масштабная достопримечательность архипелага, но историческую значимость они имеют.

Хотя в первую очередь по Ладоге плывут, конечно, чтобы увидеть природную магию Севера.

Сколько: 4-часовая водная экскурсия вокруг Валаама на лодке, найденная по объявлению, 2,5 тыс. руб. на 2 человек, на скоростном катере от туроператора — 15 тыс. руб с группы 5-6 человек.

В продолжении — о горном парке «Рускеала».