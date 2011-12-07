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Следственный комитет не подтвердил признание Галявиева невменяемым

У следствия еще нет медицинских заключений, отметили в СК.

Психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Ильназа Галявиева, напавшего с оружием на казанскую гимназию №175, еще не завершена. Об этом РИА Новости рассказали в Следственном Комитете РФ.

Напомним, ранее на сайте газеты Общественных наблюдательных комиссий РФ, появилась информация о проведении освидетельствования на вменяемость Галявиева на момент совершения преступления. Научный центр социальной и судебной Психиатрии им. В. П. Сербского признал его невменяемым.

В следственном комитете, в свою очередь, заявили, что экспертиза, проводимая в рамках расследуемого уголовного дела, еще не завершена. В случае признания его вменяемым ему грозит пожизненное лишение свободы. Пока у следствия еще нет медицинских заключений.

КВ
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