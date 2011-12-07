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Устроившего стрельбу в казанской гимназии Галявиева признали невменяемым

Экспертизу проводили в Научном центре социальной и судебной Психиатрии им. В. П. Сербского.

Казанского стрелка Ильназа Галявиева на момент совершения массового убийства признали невменяемым. Об этом сообщает официальный печатный орган Общественных наблюдательных комиссий РФ «Газета ОНК».

В публикации, опубликованной на сайте газеты, сказано, что экспертизу проводили в государственном Научном центре социальной и судебной Психиатрии им. В. П. Сербского.

Напомним, трагедия произошла ранним утром 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в здание гимназии № 175 и открыл стрельбу. Погибли девять человек — семь детей и две учительницы.

Сейчас юноша арестован по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему в случае признания вменяемым грозило бы пожизненное лишение свободы.

КВ
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