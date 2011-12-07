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В Татарстане планируют воссоздать центр паломничества чудотворному образу Богородицы

Минниханов выразил уверенность, что это удастся сделать при поддержке федеральных властей, Московской патриархии и бизнеса.

В Татарстане планируют воссоздать центр паломничества чудотворному образу Богородицы. Об этом на открытии собора Казанской иконы Божьей Рустам Минниханов. 

Он подчеркнул, что образы Казанской иконы Божией матери есть в каждой церкви, а по всему миру есть храмы в ее честь. Минниханов выразил надежду, что это удастся сделать при поддержке федеральных властей, Московской патриархии и бизнеса. 

Напомним, что сегодня в Казани открыли восстановленный собор Казанской иконы Божией Матери.

Отметим, что по общему признанию, освящение собора Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого монастыря является событием общероссийского масштаба и призвано войти в историю как яркий пример плодотворного государственно-религиозного взаимодействия, гражданской ответственности и возрождения традиционной духовности. 

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