Порадует ли последняя неделя лета теплом

Практически две декады августа территория Татарстана находилась под влиянием «языка холода», протянувшегося на Урал и Поволжье. Правда, в этот период были «обманные» три дня - с 5 по 7 августа, когда температура повышалась до 27 - 32 градусов. А все остальные дни средняя температура отставала от климатической нормы. Последние дни были холоднее обычного для этого времени аж на четыре-пять градусов! Это был один из самых холодных периодов этого лета. Например, в Казани 15 августа столбик термометра поднялся лишь до +14, тогда как в погодных летописях 15 августа 2013 и 2016 года отмечалась максимальная температура - 34 градуса жары!

Нынешний заток холода к Татарстану произошел из-за восточной циркуляции над ледяным Карским морем в малоподвижном высотном циклоне. При прохождении активных атмосферных фронтов холодная аномалия сопровождалась грозами, усилениями порывистого ветра и дождями. Пять дней августа - с 13-го по 17-е число - лило так, что количество выпавших осадков приблизилось к месячной норме.

Выбраться из пут высокого циклона непросто, отсюда такая значительная продолжительность этого процесса - целая неделя вплоть до четверга, 20 августа. Погодные злоключения в третьей декаде августа обещают прекратиться, и есть предпосылки для возвращения летнего тепла. На погоду в республике начнет оказывать влияние передняя часть западного антициклона. Атмосферное давление немного подрастет, существенных осадков не ожидается, лишь местами возможен небольшой дождь. Температуры с пятницы начнут постепенно повышаться сначала робко до 20 - 22 градусов, после 25 августа побалуемся 25 - 27-градусным теплом.

По многолетним данным из архива наблюдений за погодой в Казани, норма среднемесячной температуры августа 17,6 градуса. Самый теплый август отмечался в 1869 году, тогда среднемесячная температура составила 24,6 градуса. Самый холодный август пришелся на 1980 год со среднемесячной температурой 13,3 градуса тепла.

Абсолютный максимум августа - 40 градусов выше нуля - был зафиксирован 1 августа 2010 года в Авиастроительном районе Казани.