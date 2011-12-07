В лидерах грибов - хитрые лисички

Самым массовым грибом в эти дни оказались лисички. Их ярко-желтый «окрас» призывно мелькает в торговых уличных рядах рынка то тут, то там. Мелкие и крупные, чистые и не очень — их стоимость продавцы единодушно оценили в 200 рублей за килограмм. По такой же цене предлагаются гурманам и рыжики: те же две сотни рублей за кило. Удивительно, но эта цена оказалась универсальной: и за подберезовики, и за подосиновики собиратели просили те же деньги. Многим полюбился популярный ингредиент жульена — шампиньоны, их продавцы оценили в 190 рублей за кило веса. Хороши для заготовок на зиму крепыши-маслята: их на Московском рынке можно купить по цене от 100 до 150 рублей за килограмм. А вот самыми дешевыми оказались свинушки. За эти условно съедобные грибы продавцы просили немного — от 80 до 100 рублей. Оно и понятно: приготовление их — дело долгое и хлопотное, не каждый захочет возиться.

— Свинушки надо тщательно отваривать — не менее трех раз! — на всякий случай напоминает о бдительности продавец.

То ли дело царь грибов — белый! Эх, красавец! Увидев такой, сразу хочется попробовать на вкус шоколадную шляпку на крепкой сахарной ножке. Ну и цена у него, этого благородного и вкусного при всех способах приготовления гриба, который еще поискать надо, конечно, соответствующая, — 600 — 700 рублей за килограмм удовольствия.

— Его ж еще надо найти и места знать, — извиняюще разводит руками мастер по отысканию наиболее дорогого продукта из грибного ассортимента.

Наш поход на рынок пришелся на праздничный день — Яблочный Спас. Ну-ка, так почем же нынче созревшие к этой поре яблочки? Привозные своей ценой потенциального покупателя продолжают «кусать» даже в конце лета: 100 рублей за килограммчик! Другое дело — свои, местные. Пусть и неказистые на вид, зато стоимость подходящая, демократичная:

— Берите, всего-то 20 рублей за килограмм! — улыбается бабуля-продавец. — А вот эти, покрупнее, будут подороже, но тоже прошу немного — 60 рублей. Возьмите, это наши, местные, — подчеркивает достоинство продукта женщина.

В ассортимент местных фруктов добавился чернослив — слива характерного сине-фиолетового цвета с очень сладкой вкусной мякотью. Цена лакомства — 80 рублей за кило.

На ягодных прилавках до сих пор можно увидеть землянику садовую, в просторечии именуемую клубникой. Позднего, ремантантного, сорта эту ягоду предлагают по цене от 250 до 350 рублей за килограмм. Чернику можно купить по 250 — 270 рублей, облепиху — за 200, а вот недавно появившуюся бруснику родом из Марийки предлагают по 300 рублей.

Как ни странно, к ягодам относятся и огромные пузатые арбузы. Но на рынке их покупать себе дороже: 30 — 35 рублей за кило, тогда как в сетевых магазинах они сейчас продаются по 25 рублей и даже вообще по очень низкой цене — 10 рублей! Дыни обойдутся дороже — 50 — 60 рублей.

Яблочному Спасу предшествовал Медовый Спас. Средняя цена трехлитровой банки меда нового сбора — 1500 рублей, что относительно недорого. Например, на Центральном рынке просили до 600 рублей за килограмм.

Среди овощей в августе наиболее ходовые у покупателей подоспевшие к этому времени года кабачки, баклажаны и сладкий перец: зеленый, красный, желтый. Кабачки в эти дни можно купить на рынках по смешной цене от 15 до 20 рублей за килограмм. Покупка перцев обойдется подороже: в 60 — 80 рублей, баклажанов — 50 — 60 рублей.

Ну и конечно, куда же без второго хлеба на столе! Молодую аппетитную картошку зазывно предлагают купить по 35 рублей за кило: «Берите — рассы-ыпчатая!»

Помидоры. Их цена опустилась уже до 45 рублей, правда, за мелкие. На оптово-розничных рынках можно купить даже и по 30 — 35 рублей за кило. А вот удовольствие полакомиться сладкими мясистыми плодами, выращенными на приусадебных или дачных грядках, обойдется значительно дороже. За крупные розовые томаты сорта «бычье сердце» просят от 150 до 200 рублей за кило.

А вот домашние огурчики. Небольшие, колючие — их можно купить по цене в 60 — 70 рублей.

Кукуруза — царица полей — на любителя. И цена початков разнится сильно — от 10 до 30 рублей за штуку.

Макушкой лета называют обычно июль, но так и хочется этим титулом наградить август! Вот она, настоящая макушка, самое вкусное и богатое на урожай завершение уходящего солнечного лета. Все плоды — к нашему столу!