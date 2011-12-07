В РТ снижается число пациентов на искусственной вентиляции легких

Об этом рассказали в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина и первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

При этом в татарстанских медучреждениях снизилось число пациентов, находящихся на ИВЛ (искусственной вентиляции легких). На 20 августа таковых насчитывалось 35.

На 100 тысяч населения в Татарстане приходится сейчас 165,8 случаев заражения. При этом под наблюдением остаются 859 человек, имевших контакты с заболевшими. 19 августа было проведено 4920 тестов на коронавирус. В общей сложности в Татарстане уже сделано около 545 тысяч таких тестов.

Любовь Авдонина напомнила о необходимости вакцинации от гриппа, а также о противопоказаниях к прививке. Так, вакцинироваться от гриппа ни в коем случае нельзя людям с аллергией на куриный белок. Нежелательно прививаться лицам с обострением хронических заболеваний или признаками острого заболевания, например повышенной температурой тела. В таком случае с вакцинацией следует повременить две недели. Также вакцинироваться от гриппа не следует женщинам в течение первых трех месяцев беременности.