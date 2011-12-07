В Татарстане к 1 сентября 447 тыс. школьников обеспечат скоростным интернетом

В Татарстане к 1 сентября 1 680 образовательных учреждений подключат к высокоскоростному интернету, сообщили, а пресс-службе минцифры РТ.

«Подключение школ к Интернету будет проводиться по новым технологиям ВОЛС (волоконно-оптические линии связи) вместо устаревшей технологии ADSL. „Оптика“ обеспечит учебные заведения качественным и бесперебойным интернетом скоростью не ниже 100 Мбит/с. Отметим, что такого нет ни в одном регионе России», — уточнили в ведомстве.

На данный момент строительно-монтажные работы завершены на 94%. Министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин лично проверит ход работ по подключению школ к интернету.

Подключение образовательных учреждений к интернету проводится в рамках программы «Цифровая экономика», а также по личному поручению президента республики Рустама Минниханова.