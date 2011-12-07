Минздрав России: дети стали чаще заболевать коронавирусом

В России повысилась детская заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Очень важно сегодня помнить о том, что новый вариант коронавируса стал более агрессивным, быстрее распространяется. <…> Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя», — цитируют РИА Новости Мурашко.

Для снижения риска заражения детей СOVID-19, родители должны вакцинироваться, заявил министр.

Ранее замминистр здравоохранения РТ Владимир Жаворонков рассказал, что в Татарстане снизились темпы вакцинации от коронавируса.