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Минздрав России: дети стали чаще заболевать коронавирусом

Болезнь распространяется из-за нового агрессивного возбудителя, отметили в ведомстве.

В России повысилась детская заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 

«Очень важно сегодня помнить о том, что новый вариант коронавируса стал более агрессивным, быстрее распространяется. <…>  Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя», — цитируют РИА Новости Мурашко.

Для снижения риска заражения детей СOVID-19, родители должны вакцинироваться, заявил министр.

Ранее замминистр здравоохранения РТ Владимир Жаворонков рассказал, что в Татарстане снизились темпы вакцинации от коронавируса.

КВ
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