Российская премьер-лига временно приостановила действие сертификата «Ак Барс Арены»

Российская премьер-лига на своем официальном сайте объявила о временном приостановлении действия сертификата домашнего стадиона футбольного клуба «Рубин» Ак Барс Арены.

«Согласно регламенту Тинькофф РПЛ, арены, у которых было временно приостановлено действие сертификатов, могут быть вновь допущены к проведению матчей Тинькофф РПЛ на основании положительного заключения комиссии РФС и РПЛ, которая проводит инспекционный контроль не позднее чем за 10 календарных дней до даты соответствующего матча», — сообщает официальный сайт Российской Премьер-лиги».

Ранее главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий критиковал качество поля на «Ак Барс Арене». После последнего домашнего матча против «Крыльев Советов».

Следующий домашний матч «Рубин» сыграет 12 сентября. Соперником команды станет екатеринбургский «Урал».