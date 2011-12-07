Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Рустам Минниханов: Близкие беременных должны поберечь их и вакцинироваться

В Татарстане растет заболеваемость коронавирусной инфекцией среди будущих мам.

Рустам Минниханов призвал вакцинироваться всех родственников будущих мам. В республике растет заболеваемость ковидом у беременных, отметил Президент на традиционном субботнем совещании, с диагнозом Covid-19 госпитализировано 69 женщин в положении. За их здоровье и жизнь будущих детей борются врачи

«Особое внимание я бы обратил на беременных. Они тоже должны беречь себя. Кроме посещения врачей, женской консультации, остальные вещи [риски] надо минимизировать. Близкие люди должны быть рядом с этой женщиной вакцинированы и как-то беречь ее. Мы же не знаем, какие последствия еще будут после болезни для ребенка будущего. Сегодня форма болезни намного сложнее, чем была», — заявил Минниханов.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава РТ призвал также вакцинироваться и ожидающих детей женщин, и их близких.

«Женщины могут привиться препаратом „Спутник V“ с 22-й недели беременности. Но если беременная не готова вакцинироваться, то ее окружение точно должно быть вакцинировано», — подчеркнул Лопушов.

КВ
Лента новостей