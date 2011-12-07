В Татарстане пройдет первый молодежный тур «Время возможностей»

В республике впервые пройдет молодежный тур в деревнях и селах. Молодежь из 100 сельских поселений с 22 августа по 10 сентября объединяться в команды развития сельских территорий. В течение всего времени они будут разрабатывать и реализовывать проект комплексного развития в районах республики.

«Даже в небольшом, удаленном населенном пункте у молодежи есть возможности реализовать себя. Каждый год в Республике Татарстан создается все больше возможностей и условий для самореализации разной молодежи», — отметил министр по делам делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Проживание в сельской местности не является препятствием для получения социально значимых вещей, а именно образование, профессия, работа, создания семьи, отметил Фаттахов. И это надо показать.

С 27 августа по 16 сентября в рамках акции «Время молодых» в 4 крупных городах пройдут форумы. Открытые дискуссии, лекции, тематические творческие площадки (изобразительные и исполнительские искусства, кино, музыка, мода, ремесла), навигатор возможностей — все это традиционно ждет участников форумов.

Ранее «Казанские ведомости» писали, о том, что Минмолодежи РТ запустило проект по привлечению аграрных специалистов.