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Онлайн-уроки финансовой грамотности для школьников стартовали в Татарстане

Что такое деньги, как с ними обращаться, как заставить их работать на себя, об этом татарстанские школьники смогут узнать в рамках осенней сессии федерального проекта «Онлайн-уроки финансовой грамотности».

Проект рассчитан на школьников 6-11 классов, а также студентов профессиональных образовательных учреждений Татарстана. Уроки будут вести ведущие российские эксперты в области финансов, специалисты Центрального банка РФ, представители Министерства финансов РФ, руководители российских финансовых компаний.

По информации пресс-службы Отделения – Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления Банка России, в программе заявлено 19 тем.

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