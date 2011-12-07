Онлайн-уроки финансовой грамотности для школьников стартовали в Татарстане

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Проект рассчитан на школьников 6-11 классов, а также студентов профессиональных образовательных учреждений Татарстана. Уроки будут вести ведущие российские эксперты в области финансов, специалисты Центрального банка РФ, представители Министерства финансов РФ, руководители российских финансовых компаний.
По информации пресс-службы Отделения – Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления Банка России, в программе заявлено 19 тем.