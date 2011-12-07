Онлайн-уроки финансовой грамотности для школьников стартовали в Татарстане

Что такое деньги, как с ними обращаться, как заставить их работать на себя, об этом татарстанские школьники смогут узнать в рамках осенней сессии федерального проекта «Онлайн-уроки финансовой грамотности».