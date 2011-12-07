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Второе место на Московском марафоне занял уроженец Татарстана

Дистанцию в 42,2 километра Искандер Ядгаров пробежал за 2 часа, 16 минут и 16 секунд.

На прошедшем вчера Московском марафоне татарстанец Искандер Ядгаров пришел вторым. Всего на 9 секунд его обошел бегун из Самары Юрий Чечун, который всю дистанцию держался позади Ядгарова, вырвавшись вперед рывком перед финишем. Кстати, Искандер Ядгаров стал победителем прошлогоднего Московского марафона.

Искандер Ядгаров — уроженец села Габишево близ Казани, однако он уже продолжительное время живет и работает в Москве. Примечательно, что татарстанский бегун не является профессиональным атлетом.

КВ
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