Второе место на Московском марафоне занял уроженец Татарстана

На прошедшем вчера Московском марафоне татарстанец Искандер Ядгаров пришел вторым. Всего на 9 секунд его обошел бегун из Самары Юрий Чечун, который всю дистанцию держался позади Ядгарова, вырвавшись вперед рывком перед финишем. Кстати, Искандер Ядгаров стал победителем прошлогоднего Московского марафона.

Искандер Ядгаров — уроженец села Габишево близ Казани, однако он уже продолжительное время живет и работает в Москве. Примечательно, что татарстанский бегун не является профессиональным атлетом.