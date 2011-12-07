«Это не закончится никогда»: дело Finiko продолжила пирамида Massmining из Набережных Челнов

Центробанк России признал челнинскую Massmining финансовой пирамидой. Это еще одна сомнительная компания из целой череды организаций, которые стали популярны у жителей республики и страны. «Казанские ведомости» попытались разобраться, почему люди несут туда деньги, казалось бы, заранее зная, что могут их потерять.

Челнинская фирма с пропиской в Центральной Америке

Massmining изначально по документам значилась как ООО «МАСС КОНСАЛТ» и была зарегистрирована в Набережных Челнах 2 марта 2018 года с юридическим адресом в жилой квартире по адресу набережная Комсомольская, дом 6.

Согласно выписке из реестра основной род деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. В 2019 году компания показала отсутствие доходов. А 16 ноября 2020 года была исключена из единого реестра юридических лиц ФНС.

Учредителем и директором фирмы значилась Зинаида Латынцева. Но сейчас организация существует под названием MASSMINING LIMITED. Зарегистрирована она в Белизе. Это государство, находящееся в Центральной Америке, является всемирной офшорной зоной. Сейчас директором и учредителем организации является Алексей Латынцев. Дата основания фирмы 17 апреля 2019 года.

Как сообщается на сайте компании, организация занимается инвестициями в майнинг с гарантией дохода 36% годовых. Компания владеет собственной майнинг-фермой, которая расположена в Челябинской области. Предлагают по 0,1% дохода в день, 3% — в месяц.

Лицензии на деятельность никакой не получено. Клиенту достаточно инвестировать деньги, все остальные процессы будет выполнять сама организация, обещают на сайте. Вся работа и мониторинг процесса происходят через сайт, либо мобильное приложение на Android/iOS. Прибыль начисляется в российских рублях. Основа этой компании — партнерская программа.

Инвесторам предоставляется на выбор несколько партнерских программ:

Бронзовая с минимальным депозитом 10 тыс. рублей.

Серебряная — для вкладов от 50 тыс. рублей

Золотая — не менее 200 тыс. рублей

Бриллиантовая — от 500 тыс. рублей.

За различные достижения в создании партнерской сети проект выплачивает денежные бонусы, которые можно снова инвестировать.

В интернете о компании можно найти такие отзывы:

«Что-то мне не сильно верится, что компания, которая занимается высокотехнологичным бизнесом, будет иметь подобный официальный сайт. Все разделы имеют одно и то же наполнение, что такое блокчейн, майнинг и криптовалюта. Никаких описаний условий не предоставлено. Нет информации на самом сайте и про основателя этой майнинговой „империи“. Хотя это важно. Пришлось искать все детали в других источниках, а не на сайте. К чему подобная скрытность? Это явно не признак какого-то серьезного участника рынка».

Фирма имеет филиалы в Ижевске и Краснодаре. В Казани офис находится на улице Лево-Булачная.

Финансовые пирамиды — это общероссийская тенденция

По словам доктора экономических наук, доцента КФУ Игоря Коха, финансовые пирамиды в нашей стране не прекратят свою деятельность никогда и будут существовать в том или ином виде.

«Может быть, их будет меньше, может быть, это будет не столь заметно и не столь активно, но, тем не менее, за последние больше чем сто лет пирамиды не заканчивались никогда и скорее всего они будут появляться снова, может быть, в каком-то видоизмененном формате. Они будут подстраиваться под текущую ситуацию, под изменения в законодательстве, под изменение происходящего на финансовых рынках, но они, к сожалению, будут существовать и дальше», — отмечает Кох.

Доктор наук уверяет, что ситуация с пирамидами — это общероссийская тенденция. Пирамиды существую во всех регионах. Тем более в регионах крупных и обеспеченных, там, где есть достаточное широкое поле для деятельности. В данном случае наша республика не исключение.

По словам Коха, люди всегда будут стремится заработать очень быстро и очень много и их не будет останавливать никакие предостережения и никакой прошлый опыт. Зачастую в очередные финансовые пирамиды оказываются вовлечены те же люди, что были вовлечены и в предыдущие. Есть категория людей, которые постоянно попадают в подобные ситуации. Они готовы рисковать ради возможного большого заработка, поэтому потенциальные клиенты финансовых пирамид найдутся всегда.

Пирамиды в стране запрещены, но это не мешает им плодится

По словам политического обозревателя Альберта Бикбова, в стране не отлажен механизм выявления и закрытия финансовых пирамид.

«Позиции Центробанка в этом вопросе неустойчивы. Они заявляют, что та или иная компания является финансовой пирамидой, но тому же самому Finiko это не мешало еще восемь месяцев совершенно спокойно собирать деньги. Тот же Massmining не вчера появился. И получается, его основателю позволили сбежать из страны вместе со своим оборудования для майнинга криптовалюты и сейчас он недосягаем для нашего правосудия. Нет норм уголовного законодательства. Правоохранителя говорят, что не могут завести дело без заявления. То есть тут типичное «когда убьют тогда и приходите», — говорит Бикбов.

Об этом говорит и Игорь Кох. Он уверен, что нужны более эффективные меры по борьбе с мошенниками.

«Нужно более быстрое выявление очередных пирамид и превращение их деятельности, в этом случае можно хотя бы минимизировать ущерб», — подтверждает он.

По его словам, какие бы не были приняты законы, если есть реальная выгода, заинтересованные лица всегда будут стремится эту выгоду извлечь, несмотря ни на что.

«Пирамиды в стране запрещены, но это не мешает им плодится. Единственное, что можно противопоставить финансовым пирамидам — это повышения финансовой грамотности населения, надо учить людей понимать, что они делают и отвечать за свои действия» — добавил доктор экономических наук.