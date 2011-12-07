ГИБДД проведет в Казани 22 сентября рейд «Уступи дорогу». Автоинспекторы проверят водителей, которые не пропускают автомобили скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РТ.

За нарушение будет назначен штраф от 3 до 5 тысяч рублей или лишение прав сроком от трех месяцев до одного года.

Ранее в столице Татарстана прошел рейд общественного транспорта и такси, в котором сотрудник и полиции проверяли техническое состояние автомобиля и документы.