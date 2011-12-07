Минниханов анонсировал проведение в Казани чемпионата мира по киберспорту

В 2022 году в Казани может пройти чемпионат мира по киберспорту. Об этом на международном форуме Kazan Digital Week сообщил президент РТ Рустам Минниханов. По его словам, решение уже согласовано с министром цифрового развития России Максутом Шадаевым.

«Сегодня киберспорт активно развивается, и это перспективное направление. С учетом большого интереса со стороны нашей молодежи мы планируем в 2022 году провести в Казани чемпионат мира по киберспорту. Надеюсь, мы достойно проведем этот чемпионат», — сказал Президент РТ.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана 25 сентября пройдет международный игровой форум «Киберпарк». Во время прохождения фестиваля пройдут турниры по таким компьютерным играм как: World of Tanks, Dota 2, CS: GO.