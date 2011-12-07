В Казани пройдут международные учения по борьбе со вспышками инфекций

В Казани пройдут международные учения по реагированию на санитарно-эпидемиологические ЧС. Об этом сообщает Правительство РФ в своем Telegram-канале.

В мероприятии примут участие команды быстрого реагирования из стран СНГ и Европы. Участники отработают совместные действия при вспышках инфекции, которая может перерасти в пандемию. Эти навыки особенно важны в период распространения COVID-19.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Набережных Челнах прошли антитеррористические учения по сценарию с захватом заложников.