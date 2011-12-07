В Набережных Челнах прошли антитеррористические учения по сценарию с захватом заложников

Антитеррористические учения прошли на территории Судоходного шлюза Нижнекамского района. По сценарию террористы захватили заложников среди сотрудников предприятия, а также теплоход с пассажирами, сообщила ИА «Татар-информ» пресс-служба УФСБ России по РТ.

Во время учений были отработаны навыки ликвидации последствий теракта, эвакуации населения и организации оцепления места условного нападения. Главная задача спецоперации — совершенствование взаимодействия оперативного штаба в РТ со специальными и экстренными службами.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане проходили учения среди росгвардейцев — «Заслон-2021».