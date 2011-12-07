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Казанец специфичным способом отомстил за невыплату зарплаты

Мужчина сжег легковушку своего босса.
37-летний казанец признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. В июне этого года мужчина, на почве личной неприязни к бывшему начальнику, облил его «Рено» бензином и поджег. Тем самым гражданин попытался отомстить за долги по зарплате. Автомобиль в результате инцидента полностью выгорел, а владельцу был нанесен ущерб на сумму более 269 тыс. рублей. Поджигатель получил 1,5 года условно с испытательным сроком 1,5 года. Также он возместит нанесенный ущерб.
КВ
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