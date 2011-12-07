На ул. Гаврилова будет открыта новая спортивная площадка

27 октября на ул. Гаврилова будет открыта многофункциональная спортивная площадка, сообщает пресс-служба мэрии города. Она появится во дворе дома №22. В честь этого события любительские футбольные команды проведут между собой ряд матчей. Присоединиться к соревнованиям могут все желающие. Регистрация начнется в 9:00.