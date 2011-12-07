Госстройнадзор РТ проверил систему пожарной безопасности в новом логистическом центре

Госстройнадзор РТ провел проверку системы пожарной безопасности в новом логистическом центре Ozon на промплощадке «Зеленодольск», сообщили в пресс-службе ведомства.

«Госстройнадзор проверил систему противопожарной безопасности во всех помещениях, а также провел общий осмотр готовности здания. К примеру, в ходе имитации пожара в комплексе успешно сработала система автоматического пожаротушения», — отмечается в сообщении.

Напомним, старт строительству распределительных центров компаний Wildberries и Ozon в Татарстане дан в прошлом году президентом РТ Рустамом Миннихановым.