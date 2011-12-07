За четыре часа рейда инспекторы ДПС оштрафовали в Казани 17 водителей автобусов.Сегодня вечером автоинспекторы вышли в очередной рейд по автобусам. Облаву на водителей они устроили на Сибирском тракте при въезде в Дербышки. У большинства остановленных водителей автоинспекторы не нашли серьезных нарушений. Всего за четыре часа было выписано 17 административных штрафов самим водителям и один штраф компании-перевозчику.Сотрудники Госавтоинспекции проверяли документы, техническое состояние транспорта и самочувствие водителей.«Цель рейда – выявить технические неисправности автобусов вне зависимости от того, по какому маршруту они следуют: городскому, междугороднему, регулярному или по заказу. Такие мероприятия мы проводим не реже двух раз в месяц. Раньше рейды проводились в основном утром, теперь будем практиковать их вечером – в это время лучше видна неисправность световых приборов», – рассказал начальник отдела технадзора городской Госавтоинспекции Алексей Евтодьев.В зависимости от вида нарушения, автоинспекторы могут запретить эксплуатацию транспорта или выписать штраф.«В связи с изменившимися погодными условиями, особое внимание при проверке уделяем колесам: шины должны соответствовать сезонности, смотрим на износ резины и наличие повреждений», – добавил начальник отдела.По словам Евтодьева, одно из частых нарушений транспортных предприятий, это несоблюдение режима труда и отдыха водителей. Чтобы проверить устал ли шофер, применяют специальное устройство – тахограф. В будущем для таких проверок планируют привлекать медицинских работников.Один из остановленных водителей рассказал, что в его предприятии таких нарушений не происходит.«В день мы проводим в пути по восемь часов. Чтобы проехать один круг, от Компрессорного завода до Усад, у меня уходит примерно два часа. Потом мне дают отдохнуть час-полтора и снова в путь», – поделился водитель маршрута № 101 Марат Хамидуллин.На лобовом стекле автобуса Хамидуллина нашли трещину. За техническую неисправность ему выписали штраф в 500 рублей.Следующим сотрудники ГИБДД остановили водителя «ГАЗели». Выяснилось, что он вез рабочих на предприятие. Сначала в глаза автоинспекторам бросилась неработающая фара.«Лампочка ведь в любой момент может перегореть – от этого никто не застрахован. У меня все исправно, подумаешь, какая-то лампочка», – сетовал водитель вахты.Но при дальнейшем осмотре документов выяснилось, что у шофера есть нарушения посерьезнее.«У водителя нет отметки механика о выпуске на линию. Путевка сделана на несколько дней сразу. Последний раз он проходил техосмотр 15 дней назад, хотя предрейсовый осмотр должен осуществляться каждый день. Сейчас будет решаться вопрос о привлечении должностного лица к ответственности за выпуск водителя без отметки», – рассказал Алексей Евтодьев.Автоинспектор отметил, что для ГИБДД несерьезных нарушений не бывает – отсутствие аптечки может повлечь последствия при аварии, так же печально может сказаться и неисправность огнетушителя.