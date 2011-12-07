Главный редактор журнала «Казань» получил ключи от автомобиля Lada Granta

На торжественном мероприятии подведения итогов конкурса имя обладателя гран-при конкурса и главного приза - автомобиля Lada Granta - объявил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Сам Юрий Балашов из-за болезни не смог участвовать в церемонии награждения, поэтому приз за него получила исполняющая обязанности главного редактора журнала «Казань» Альбина Абсалямова. Она подчеркнула, что Юрий Анатольевич этой награды достоин как никто другой. Несмотря на недуг, он продолжает работать, активно участвует в жизни редакции. И эта награда отправится к нему.