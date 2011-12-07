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В Татарстане около 50% врачей ежегодно повышают квалификацию

Всего в республике 18 тыс. врачей.

В Татарстане около 50% медицинских специалистов ежегодно проходят курсы повышения квалификации, сообщил ИА «Татар-информ» врач-онколог, директор КГМА, член-корреспондент РАН Рустем Хасанов.

«В Татарстане работают порядка 16–18 тыс. врачей. Из них [в КГМА] мы обучаем около 8 тыс. человек», — отметил собеседник агентства.

На данный момент переподготовка врачей на другую специальность занимает около четырех месяцев.

400 человек обучаются в ординатуре около двух лет, 10 тыс. врачей ежегодно проходят курсы повышения квалификации, заметил Хасанов.

КВ
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