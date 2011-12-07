В Зеленодольске разыскивают 17-летнюю девушку, пропавшую неделю назад

В Зеленодольске разыскивают 17-летнюю школьницу, пропавшую неделю назад, сообщает ИА «Татар-информ».

«В субботу (14 ноября) мы с Эвелиной повздорили — дочка учится в 11-м классе. Выпускные и вступительные экзамены, ЕГЭ, нервы на взводе. А тут я узнаю, что она прогуляла школу. Вот и возник конфликт, после которого дочь не пришла ночевать», — рассказала мать девочки.

Девушка не вернулась домой и на следующий день. После обзвона друзей и знакомых Эвелины, родители обратились к полицейским и волонтерам-поисковикам. Выяснить удалось только, где ночевала девочка с субботы на воскресенье. Куда потом она отправилась ее друзья не знают.

Телефон девочки отключен. В соцетях она ее профили не активны. Отец девочки проживает в другом городе, но и он не знает, куда отправилась дочь.

Приметы: рост 173, среднее телосложение, волосы рыжие, глаза серые. Была одета в серое пальто, голубые брюки, светло-зеленые ботинки и полосатый шарф.

Кто что-либо знает о местонахождении девочки, просьба обращаться на номер экстренных служб 112 и 02.