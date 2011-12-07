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Полицейские нашли антиквариат, похищенный из казанской квартиры

Злоумышленники вынесли вещи на 300 тыс. рублей.
В начале декабря из квартиры 73-летней жительницы Казани были похищены старинные часы, картина и коллекция марок, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Казани. Стоимость вещей женщина оценила в 300 тыс. рублей. Полицейские установили, что злоумышленники пробрались в квартиру через балкон, так как дом находится в стадии расселения и соседей у женщины нет. Момент побега с места преступления попал на камеры видеонаблюдения. По горячим следам были задержаны двое мужчин в возрасте 31 год и 49 лет. Похищенный антиквариат нашли в квартире одного из них.
КВ
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