Полицейские нашли антиквариат, похищенный из казанской квартиры

В начале декабря из квартиры 73-летней жительницы Казани были похищены старинные часы, картина и коллекция марок, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Казани. Стоимость вещей женщина оценила в 300 тыс. рублей. Полицейские установили, что злоумышленники пробрались в квартиру через балкон, так как дом находится в стадии расселения и соседей у женщины нет. Момент побега с места преступления попал на камеры видеонаблюдения. По горячим следам были задержаны двое мужчин в возрасте 31 год и 49 лет. Похищенный антиквариат нашли в квартире одного из них.