В РКБ прошла благотворительная акция #ПодариПодписку

Мероприятие торжественно открыли заместитель генерального директора АО «Татмедиа» по корпоративному развитию Сюмбель Таишева, первый заместитель главного врача по медицинской части Марсель Миннуллин, заместитель главного врача по клинико-экспертной и организационно-методической работе Елена Демьянова. «Мы рады поддержать это знаковое мероприятие – благотворительную акцию и принять участие в поддержке ветеранов, в том числе и наших бывших сотрудников. Спасибо организаторам за акцию, и пусть это станет нашей доброй традицией», - подытожил свое выступление Марсель Миннуллин, выписывая несколько изданий для ветеранов и детских домов республики.Активное участие в акции принял медицинский персонал, пациенты и посетители больницы. В этот день в холле одного из корпусов учреждения они могли выписать республиканские издания не только для себя, но и своих близких, друзей, родственников. Многие из подписчиков решили подарить подписку социальным учреждениям – детским домам, домам-интернатам для престарелых и инвалидов, реабилитационным центрам нашей республики.Подробности в ближайших выпусках «КВ».