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В РКБ прошла благотворительная акция #ПодариПодписку

Сегодня в Республиканской клинической больнице прошла благотворительная акция #ПодариПодписку, организатором которой выступило АО «Татмедиа».
Мероприятие торжественно открыли заместитель генерального директора АО «Татмедиа» по корпоративному развитию Сюмбель Таишева, первый заместитель главного врача по медицинской части Марсель Миннуллин, заместитель главного врача по клинико-экспертной и организационно-методической работе Елена Демьянова. «Мы рады поддержать это знаковое мероприятие – благотворительную акцию и принять участие в поддержке ветеранов, в том числе и наших бывших сотрудников. Спасибо организаторам за акцию, и пусть это станет нашей доброй традицией», - подытожил свое выступление Марсель Миннуллин, выписывая несколько изданий для ветеранов и детских домов республики.Активное участие в акции принял медицинский персонал, пациенты и посетители больницы. В этот день в холле одного из корпусов учреждения они могли выписать республиканские издания не только для себя, но и своих близких, друзей, родственников. Многие из подписчиков решили подарить подписку социальным учреждениям – детским домам, домам-интернатам для престарелых и инвалидов, реабилитационным центрам нашей республики.Подробности в ближайших выпусках «КВ».
КВ
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