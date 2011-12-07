Великая Отечественная: родных солдата просят откликнуться

В мае 2017 года в селе Васильевском Смоленской области состоялась церемония перезахоронения останков 59 солдат и офицеров 17-й стрелковой дивизии 33-й армии Западного фронта, погибших в боях и умерших от ран во время Великой Отечественной войны.