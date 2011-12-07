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Великая Отечественная: родных солдата просят откликнуться

В мае 2017 года в селе Васильевском Смоленской области состоялась церемония перезахоронения останков 59 солдат и офицеров 17-й стрелковой дивизии 33-й армии Западного фронта, погибших в боях и умерших от ран во время Великой Отечественной войны.
В редакцию обратились представители московского поискового отряда «Обелиск», разыскивающие родственников перезахороненного солдата, жителя Казани Петра Кузьмича Карпова 1899 года рождения.Поиски по довоенному адресу результатов не дали. Но практика поисковой работы показывает, что родные бойцов редко уезжают из того региона, в котором проживали до войны. Возможно, родственники Петра Карпова и сегодня живут в Республике Татарстан, в Казани.Карпов Петр Кузьмич, 1899 г. р., рядовой, красноармеец 1314-го стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии 33-й армии Западного фронта. До войны проживал по адресу: ТАССР, Казань, пос. Воровского, 45. Жена - Карпова Мария Филипповна.По данным Книги Памяти, Петр Карпов умер от ран 25.08.1942 и первоначально был захоронен в деревне Мурыгино Темкинского района Смоленской области. Останки бойца были подняты 6 мая 2016 года московским поисковым отрядом «Обелиск» на месте бывшего госпитального захоронения в деревне Мурыгино и перезахоронены в братской могиле в селе Васильевском Темкинского района Смоленской области.Поисковый отряд хочет передать документы по бойцу и адрес современного захоронения родственникам воина, чтобы они смогли приехать и отдать дань памяти близкого человека. Родственники Петра Кузьмича Карпова могут обратиться к командиру отряда «Обелиск» Михаилу Полякову по телефону 8(910)464-07-22, e-mail: [email protected] 
КВ
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