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Магдеев об антиковидных нарушениях: Мы доработаемся скоро до того, что придется все закрывать

В Челнах продолжают фиксировать нарушение требований Роспотребнадзора.

Главный санитарный врач Автограда Ильгизяр Бариев на совещании в мэрии озвучил результаты проверки по соблюдению мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

Спикер отметил, что обстановка в Набережных Челнах остается напряженной, под медицинским наблюдением остаются 123 человека. При этом в городе продолжают фиксировать нарушение требований Роспотребнадзора.

Так, в ходе рейда на прошлой неделе сотрудники ведомства проверили 12 магазинов, семь заведений общепита, пять медучреждений, две школы, восемь ССУЗов, два торговых центра и два подразделения КАМАЗа. Где-то не соблюдались масочный режим и социальная дистанция, а где-то позабыли про санобработку помещений и не вносили записи в журнал об оборках. Также в одном из мест проверки отсутствовал рециркулятор воздуха.

«Мы тоже доработаемся скоро до того, что придется все закрывать. Надо понимать, что с COVID-19 нам еще долго жить. Поэтому маски, дистанция и санобработка обязательны для всех без исключения», — резюмировал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев



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